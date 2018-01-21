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США получат российский газ
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США получат российский газ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: commons.wikimedia.org/Rama

Танкер с импортной российской нефтью вновь поменял курс и движется в сторону США, передает РИА Новости со ссылкой на данные глобальной системы навигации судов.

>> Российский газ не довезли до США

Танкер везет в США сжиженный природный газ российского завода «Ямал СПГ». Он должен прибыть в порт Бостона 23 января. Первоначально планировалось, что танкер появится у американских берегов 20 января. Однако за день до этого судно неожиданно развернулось в сторону Европы и отправилось в испанский порт Альхесирас.

Перевозчик — французская компания Engie — пояснил, что маневр был связан с плохими погодными условиями.

Акционерами проекта "Ямал СПГ" является российская «Новатэк» (50,1%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%), а также французская Total (20%). Производство сжиженного природного газа началось в конце 2018 года

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