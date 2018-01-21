Греф высказался об «утечке мозгов»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у России есть большая проблема — отток специалистов за рубеж.

«Утечка мозгов» вкупе с санкциями мешает стране превратиться в мировую технологическую державу, передает издание «Настоящее время».

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Греф сделал заявление на представительном "Гайдаровском форуме", в котором участвуют российские чиновники и бизнесмены. Он ответил на вопрос: "Есть ли у России возможность стать одним из глобальных технологических лидеров?"

«Шанс, конечно, есть всегда, но шанс небольшой. Нужно ли здесь что-то сделать государству? Конечно, нужно. Прежде всего, государствам надо улучшить геополитическую ситуацию… Плюс у нас гигантский дефицит кадров. В областях, связанных с искусственным интеллектом, это огромная проблема», — сказал глава крупнейшего банка страны.

В качестве примера, Греф вспомнил о талантливом химике и биологе МГУ, которая рассказала ему, что уехала в Стэнфорд из-за бюрократических препон, мешающих заниматься наукой в России. В частности, чтобы заказать необходимые для опыта реагенты, ей нужно было «написать пять листов заявок, утвердить их у начальника лаборатории» и ждать полтора-два месяца. В США все требуемые реагенты поступают на следующий день после заявки в компьютерной сети.

«Это что, инфраструктура, климат или система управления?» — задался банкир риторическим вопросом.

Он предложил брать интервью у россиян, желающих покинуть страну, и выяснять, что вынудило их на данный шаг.

По данным Росстата, с 1997 года темпы эмиграции из России снижались до 2009 года — с 233 тысяч эмигрантов до 32,5 тысячи человек ежегодно. Однако с 2014 по 2016 годы из России уехали почти 977 тысяч человек, передает МК.

При этом основная масса выбирает страны СНГ. Так, в 2016 году в США уехали всего 1,4 тысячи человек, в Германию — 4,7 тыс., в Китай — 8,8 тыс., в Израиль — 1,1 тыс.