Венесуэла может сильно нарастить добычу нефти

Венесуэла может нарастить добычу нефти до 2,3 млн баррелей в сутки в 2018 году

Венесуэла, чья добыча в декабре упала к ноябрю на 82 тыс. баррелей в сутки, может в этом году вернуться к прежнему уровню добычи на уровне 2,3 млн баррелей в сутки. Об этом журналистам сообщил министр нефти Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи по итогам заседания мониторингового комитета в Омане.

По словам министра, вопрос падения добычи обсуждался в воскресенье на заседании комитета.

"Думаю, что Венесуэла, судя по комментариям их министра, намерена в 2018 году вернуться к своим нормальным уровням добычи. Мы видим за последние несколько недель улучшения, думаю, ситуация улучшится", — сказал он.

Ар-Румхи отметил, что нормальный уровень добычи для Венесуэлы — около 2,3 млн баррелей в сутки, а сейчас страна добывает около 2 млн из-за кризиса в стране.

При этом он отметил, что даже если Венесуэла увеличит добычу, уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно останется более 100%. Ранее он отмечал, что падение добычи в таких странах, как Венесуэла и Мексика, влияет на показатель эффективности сделки, который в декабре составил 129%, а по итогам всего года — 107%.