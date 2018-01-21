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Венесуэла может сильно нарастить добычу нефти
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Венесуэла может нарастить добычу нефти до 2,3 млн баррелей в сутки в 2018 году 

ТАСС 21 января 2018
Фото: Reuters
Венесуэла, чья добыча в декабре упала к ноябрю на 82 тыс. баррелей в сутки, может в этом году вернуться к прежнему уровню добычи на уровне 2,3 млн баррелей в сутки. Об этом журналистам сообщил министр нефти Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи по итогам заседания мониторингового комитета в Омане.
По словам министра, вопрос падения добычи обсуждался в воскресенье на заседании комитета.
"Думаю, что Венесуэла, судя по комментариям их министра, намерена в 2018 году вернуться к своим нормальным уровням добычи. Мы видим за последние несколько недель улучшения, думаю, ситуация улучшится", — сказал он.
Ар-Румхи отметил, что нормальный уровень добычи для Венесуэлы — около 2,3 млн баррелей в сутки, а сейчас страна добывает около 2 млн из-за кризиса в стране.
При этом он отметил, что даже если Венесуэла увеличит добычу, уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно останется более 100%. Ранее он отмечал, что падение добычи в таких странах, как Венесуэла и Мексика, влияет на показатель эффективности сделки, который в декабре составил 129%, а по итогам всего года — 107%.
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