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ФРС указала на умеренный рост экономики США
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ФРС указала на умеренный рост экономики США 

Вести.Ru 18 января 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 18 января — «Вести. Экономика». Почти все 12 округов в США сообщили о сдержанном или умеренном росте экономической активности в начале 2018 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Федеральной резервной системы (ФРС).
Фото: EPA/PETER FOLEY
Экономический обзор центрального банка «Бежевая книга» основан на данных, собранных 12 федеральными резервными банками за период до 8 января. ФРБ Далласа стал исключением, сообщив о «сильном росте». "Прогноз на 2018 год остается оптимистичным для большинства респондентов по всей стране", — говорится в обзоре. Обзор в целом подтверждает прогноз ФРС на 2018 г., согласно которому экономический рост составит 2,5%, а процентные ставки будут повышены трижды. Инвесторы, судя по ценам фьючерсов на федеральные фонды, полностью закладываются как минимум на два дополнительных повышения. "Большинство округов указали на сохраняющуюся жесткость рынка труда и трудности с поиском квалифицированных работников по всем специальностям и секторам, что в некоторых случаях описывалось как фактор, сдерживающий рост", — говорится в «Бежевой книге». По данным Министерства труда США, показатель безработицы в стране в прошлом месяце остался на уровне 4,1%, минимальном с декабря 2000 г. В большинстве округов заявили, что заработная плата росла «сдержанными» темпами. При этом в нескольких округах отметили, что «компании повышают заработную плату для более широкого круга отраслей и должностей со времени предыдущего обзора». Согласно «Бежевой книге» в большинстве округов отмечается сдержанный или умеренный рост цен. Фирмы в некоторых округах сообщили, что смогли повысить отпускные цены. Показатель инфляции, который предпочитает использовать ФРС, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре составил лишь 1,5% в годовом выражении. Индикатор оставался ниже целевого 2%-го уровня на протяжении большей части последних пяти лет.
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Базовая инфляция в США ускорилась в декабре Минутки: ФРС будет и дальше повышать ставки Чего ждать от крупнейшей экономики мира в 2018 году? Как сообщали «Вести. Экономика», представители ФРС на заседании в декабре повысили прогноз роста ВВП на 2018 г. с 2,1% до 2,5%.22 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект о налоговой реформе. Глава ФРС Джанет Йеллен заявила на пресс-конференции, что чиновники ФРС «в целом определили изменения в налоговой политике как фактор, поддерживающий этот немного более сильный прогноз». Почти все респонденты в округе ФРБ Чикаго заявили, что налоговая реформа положительно повлияет на их компании. Большинство респондентов рассчитывали использовать средства, сэкономленные благодаря снижению налогов, для расходов на капитал и рабочую силу, погашения долга и распределения прибыли между владельцами, отметил ФРБ Чикаго.
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