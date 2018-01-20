Новый поворот. Российский газ опять отправили в США

Танкер Gaselys с сжиженным природным газом из России, направлявшийся в США, возобновит свое путешествие после разворота в середине Атлантического океана прошлой ночью, сообщает агентство Bloomberg.

Судно, направлявшееся в Бостон, в субботу изменило свой курс. Согласно информации Engie SA, французской компании, которой принадлежит груз, танкер направляется в заявленный пункт назначения. По словам представителей компании, дата доставки газа скорректирована из-за погодных условий.

Корабль повернул на восток вчера вечером и направился в пункт назначения в испанский Альхесирас вблизи Гибралтара, и эта запись все еще остается в базе данных отслеживания судов.

«Конечный пункт назначения груза не изменился, — сообщил Дэмиен де Гауляк, представитель Engie SA. — Это все еще терминал Эверетт, но дата доставки была скорректирована, в частности, из-за погодных условий».

Судно перевозит груз из резервуаров-хранилищ на терминале недалеко от Лондона, который ранее получил первое топливо от российской компании «Ямал-СПГ».

>> Развернулся и назад: почему российский газ не дошел до США

Это тщательно отслеживаемая партия, потому что часть газа поступает из проекта, который находится под финансовыми санкциями, введенными США в 2014 году.