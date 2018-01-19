Украина попала в газовый тупик

Украина переплачивает за газовую независимость

Украина переплачивает за газовую независимость, пишет «Московский комсомолец».

Через два года после прекращения закупок природного газа в России власти Украины подсчитали, что покупка газа в Европе обходится дороже на $100 за тысячу кубометров.

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Киев вновь присматривается к возобновлению газового импорта из России, пишет издание. Главная задача Украины — остановить строительство «Северного потока-2», который лишит страну ежегодных $2 млрд, которая она получает за транзит российского топлива в европейские государства.

Агентство Bloomberg подсчитало, что в 2018 году Европа потеряет $1 млрд, если будет поставлять российский газ обратно на Украину, то есть на поставках российского газа Украине Европа теряет примерно столько же (в годовых инвестициях), сколько могла бы экономить, построив «Северный поток-2». Кроме того, европейские компании, поставляющие газ на Украину, одновременно являются партнерами «Газпрома» в строительстве «Северного потока-2», то есть фактически часть выручки за экспорт российского газа на Украину они вкладывают в строительство газопровода, который лишит Киев возможности влиять на российские экспортные поставки.