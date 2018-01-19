Трампу готовят холодный прием

Президента США Дональда Трампа холодно встретят на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет «Эксперт» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Причина, по мнению Bloomberg, кроется в том, что Трамп выступает против свободной торговли, а Китай защищает ее от американского протекционизма. Страны, дающие в общей сложности 40% глобального ВВП, смотрят на будущее мировой экономики прямо противоположно.

>> Россию похвалили за быстрый выход из кризиса

Китай в 2017 году начал претворять в жизнь проект «Один пояс, один путь» (OBOR), который должен связать Европу, Азию и Африку. США, напротив, в 2017 году вышли из Транстихоокеанского торгового партнерства (ТРР) и Парижского соглашения по изменениям климата. Кроме того, президент США планирует выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, торгового соглашения с Южной Кореей и из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA), а также отгородиться стеной от Мексики.

Пока США действуют согласно стратегии «Америка превыше всего», их позиции в мире занимает Китай, уверен Bloomberg.

На открывающемся в Давосе Всемирном экономическом форуме главной темой будет «Создание общего будущего в разделенном мире». Мировые лидеры собираются выступить общественным фронтом против протекционизма Дональда Трампа, считает агентство.