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Трампу готовят холодный прием
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Трампу готовят холодный прием 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters

Президента США Дональда Трампа холодно встретят на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет «Эксперт» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Причина, по мнению Bloomberg, кроется в том, что Трамп выступает против свободной торговли, а Китай защищает ее от американского протекционизма. Страны, дающие в общей сложности 40% глобального ВВП, смотрят на будущее мировой экономики прямо противоположно.

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Китай в 2017 году начал претворять в жизнь проект «Один пояс, один путь» (OBOR), который должен связать Европу, Азию и Африку. США, напротив, в 2017 году вышли из Транстихоокеанского торгового партнерства (ТРР) и Парижского соглашения по изменениям климата. Кроме того, президент США планирует выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, торгового соглашения с Южной Кореей и из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA), а также отгородиться стеной от Мексики.

Пока США действуют согласно стратегии «Америка превыше всего», их позиции в мире занимает Китай, уверен Bloomberg.

На открывающемся в Давосе Всемирном экономическом форуме главной темой будет «Создание общего будущего в разделенном мире». Мировые лидеры собираются выступить общественным фронтом против протекционизма Дональда Трампа, считает агентство.

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