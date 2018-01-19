Украину призвали «готовиться к худшему»

«Нафтогаз» признал невозможность остановки «Северного потока — 2»

Украинская госкомпания «Нафтогаз» призвала жителей страны «готовиться к худшему сценарию» в связи с невозможностью остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает портал «Украина.ру».

Таким образом руководство нефтегазовой компании прокомментировало статью британского эксперта Алана Райли, в которой он заявил, что власти Украины, надеясь на блокировку строительства «Северного потока — 2», не должны полагаться на чиновников ЕС и США. По его словам, это будет «большой ошибкой», так как в столицах стран Евросоюза и Вашингтоне «очень сильно российское лобби».

В «Нафтогазе» согласились с мнением британца, подчеркнув, что в строительстве газопровода финансово заинтересованы в Германии.

«Преданность общеевропейским идеалам во многих странах является очень прочной, пока не входит в противоречие с финансовыми интересами», — считают в компании.

«Друзья» Украины, отмечают в «Нафтогазе», «советуют готовиться к худшему сценарию развития событий».

Накануне стало известно, что власти Германии раскритиковали поправки в Газовую директиву, предложенные Европейской комиссией и подразумевающие, что на газопроводы, которые на территории ЕС строят третьи страны, смогут распространяться нормы европейского энергетического законодательства. СМИ писали, что главной «жертвой» поправок стал бы российско-немецкий проект «Северный поток — 2». В ФРГ отметили, что исполнительный орган ЕС никак не объяснил и не аргументировал ценность изменений для целей Энергетического союза, а также назвали поправки неприменимыми «ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права».

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Против его реализации выступают некоторые страны Восточной Европы, Украина и США. Страны-транзитеры газа, в том числе Украина, опасаются утраты транзитных платежей.