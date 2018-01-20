Йемен перестал обслуживать долг перед Россией

Йемен перестал обслуживать долг перед РФ, сообщил журналистам замминистра финансов России Сергей Сторчак.

"Понятно, что платежные возможности Йемена изменились. Он очень хороший дебитор был, стабильно платил даже после начала боевых действий. А сейчас перестал", — сказал Сторчак журналистам.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Ситуация резко обострилась в конце ноября 2017 года: в столице Йемена Сане начались ожесточенные бои. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем 8 миллионам человек угрожает голод.

По словам Сторчака, речь идет о значительных суммах долга.

"Это серьезный дебитор наш", — отметил он.

Вопрос урегулирования этого долга будет решаться в рамках Парижского клуба кредиторов.

"Это клубный клиент. А в клуб он не придет, пока там (в Йемене — ред.) не появится централизованная власть, которая будет в состоянии принять на себя новые обязательства. А так — с кем переговоры вести?" — отметил Сторчак.

Такая же ситуация, по словам замминистра, складывается с долгом Ливии перед РФ. Он напомнил, что страны пытались урегулировать этот долг, но работа не была завершена.

В целом, по его словам, целый ряд стран имеют неурегулированные долги перед Россией, которые еще предстоит обсуждать в рамках Парижского клуба.