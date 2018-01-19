Украинцы оплатят «Северный поток-2»

Автор блога Crimson Alter Иван Данилов рассказал о «забавном факте»: французская компания Engie, главный, по его словам, европейский поставщик российского газа на Украину, обладает акциями «Северного потока — 2» и финансирует строительство трубопровода. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Данилова, деньги, потраченные Украиной на закупки газа в Евросоюзе и ставшие «переплатой за иллюзию энергетической независимости от России», пошли на оплату строительства «Северного потока — 2», который «убьет» украинскую газотранспортную систему.

Блогер отмечает, что Engie рьяно защищает проект газопровода и критикует политиков, пытающихся заблокировать его строительство. Данилов отметил, что на Гайдаровском форуме президент Engie Жерар Местралле пообещал поддерживать «Северный поток — 2» «при любых условиях».

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 километров. Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа по украинской территории.

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019-го. Суммарная мощность двух ниток газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.