Цены на золото продолжили снижение после неоднозначных экономических отчетов США

Investing.com — Цены на золото продолжили снижение в четверг после того, как несколько экономических отчетов, опубликованных в США, нарисовали смешанную картину американской экономики. Однако снижение цен на желтый металл ограничено из-за сохраняющегося давления на американский доллар.

К 15:40 МСК фьючерсы на золото снизились на 0,8% до $1328,40 за тройскую унцию.

Министерство труда США во вторник опубликовало отчет, согласно которому число людей в США, обратившихся за пособием по безработице за прошлую неделю, снизилось на 41 тыс. до 220 тыс. человек. На прошлой неделе это число составляло 261 тыс. человек. Аналитики ожидали снижения за прошлую неделю числа заявок по безработице до 250 тыс.

Другой отчет показал, что в декабре объем строительства новых домов в США снизился сильнее прогнозов. При этом количество разрешений на строительство снизилось в соответствии с прогнозами.

Деловая активность в регионе Филадельфии снизилась в январе до наименьшего значения за пять месяцев.

Доллар попал под давление в связи с прогнозами о том, что рост глобальной экономики превысит экономический рост США и заставит центробанки других стран во главе с ЕЦБ начать ужесточение мягкой монетарной политики раньше, чем прогнозировали эксперты.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,30% до 90,38, приближаясь к минимуму за три года 89,97, зафиксированному на прошлой сессии.

Цены на золото в значительной степени зависят от курса доллара. Снижение курса доллара делает золото более доступным для держателей других валют.

На COMEX фьючерсы на серебро снизились на 0,53% до $17,03 за тройскую унцию.