Обвал криптовалют вызвал панику среду инвесторов

Investing.com — Недавняя распродажа криптовалют, вызванная угрозой дальнейшего ужесточения регулирования сегмента, вызвала опасения у инвесторов.

Стоимость биткоина в ходе вчерашних торгов опускалась ниже уровня $10 000, что на 50% ниже уровня, достигнутого в декабре, хотя еще в понедельник курс главной криптовалюты был в районе $14 000. Правда, на рынке есть желающие покупать на спадах, и сегодня биткоин торгуется выше отметки $11 000.

Курс криптовалюты эфир упал ниже $1000. Еще в воскресенье он торговался в области отметки $1400.

Подобная динамика заставляет участников рынка понервничать. На онлайн-площадках, где трейдеры обсуждают ситуацию, реакции варьируются от прогнозов скорого восстановления до отчаяния.

Один из блоггеров социальной платформы Reddit сравнил торговлю биткоином и прочими криптовалютами с Диким Западом, где выживают только сильнейшие.

Другие пользователи Reddit пожаловались, что инвестировали значительные суммы в цифровые активы и понесли серьезные убытки из-за недавнего обвала котировок.