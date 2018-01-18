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Обвал криптовалют вызвал панику среду инвесторов
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Обвал криптовалют вызвал панику среду инвесторов 

Investing.com Россия 18 января 2018
Investing.com — Недавняя распродажа криптовалют, вызванная угрозой дальнейшего ужесточения регулирования сегмента, вызвала опасения у инвесторов.
Стоимость биткоина в ходе вчерашних торгов опускалась ниже уровня $10 000, что на 50% ниже уровня, достигнутого в декабре, хотя еще в понедельник курс главной криптовалюты был в районе $14 000. Правда, на рынке есть желающие покупать на спадах, и сегодня биткоин торгуется выше отметки $11 000.
Курс криптовалюты эфир упал ниже $1000. Еще в воскресенье он торговался в области отметки $1400.
Подобная динамика заставляет участников рынка понервничать. На онлайн-площадках, где трейдеры обсуждают ситуацию, реакции варьируются от прогнозов скорого восстановления до отчаяния.
Один из блоггеров социальной платформы Reddit сравнил торговлю биткоином и прочими криптовалютами с Диким Западом, где выживают только сильнейшие.
Другие пользователи Reddit пожаловались, что инвестировали значительные суммы в цифровые активы и понесли серьезные убытки из-за недавнего обвала котировок.
Рынок оказался под давлением на фоне сообщений о готовящемся запрете торговли цифровыми валютами на биржах Южной Кореи. Эта страна занимает одно из лидирующих мест по объемам торгов криптовалютами. Кроме того, агентство Bloomberg, сославшись на источники, сообщило о том, что власти Китая заблокируют платформы для торговли криптовалютой.
Investing.com Россия: последние новости
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