Центробанк признал эфемерность счастья

Центробанк весной-летом начнет детальное изучение благополучия населения. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума, пишет «Интерфакс».

По его словам, первая волна вопросов, «если все будет хорошо», пройдет в мае.

"Мы отказались от «индекса счастья», потому что «счастье» — вещь совсем эфемерная и с благополучием менее связанная", — отметил Дмитриев.

Он добавил, что Центробанку понятны блага низкой инфляции для экономики. Высокий показатель «работает в негатив» для конкретного потребителя, в стабильная инфляция «не заставляет чувствовать себя лучше».