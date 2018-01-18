Ещё
Центробанк признал эфемерность счастья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк признал эфемерность счастья 

ТВ Центр 18 января 2018
Фото: ТВ Центр
Центробанк весной-летом начнет детальное изучение благополучия населения. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума, пишет «Интерфакс».
По его словам, первая волна вопросов, «если все будет хорошо», пройдет в мае.
"Мы отказались от «индекса счастья», потому что «счастье» — вещь совсем эфемерная и с благополучием менее связанная", — отметил Дмитриев.
Он добавил, что Центробанку понятны блага низкой инфляции для экономики. Высокий показатель «работает в негатив» для конкретного потребителя, в стабильная инфляция «не заставляет чувствовать себя лучше».
ТВ Центр: последние новости
В ЦБ заявили о медленном, но устойчивом росте экономики России Верховная Рада уволила главу Нацбанка Россия отказалась от запрета на поставки молока из Белоруссии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля547
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки46
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»362
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина69
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение