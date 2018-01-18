Казахстан продолжит снижать базовую ставку

Москва, 18 января — «Вести. Экономика». Нацбанк Казахстана понимает важность увеличения кредитной активности банков и важность поддержки несырьевых отраслей экономики, прежде всего за счет фондирования банками, заявил в интервью экономическому обозревателю Алексею Бобровскому глава Нацбанка Казахстана Данияр Акишев. «Основной целью Нацбанка Казахстана обеспечение стабильности цен. На 2017 г. у нас был определен коридор 6-7% (инфляции — ред.), — отметил Акишев. — По итогам 2017 г. мы имеем показатель инфляции в 7,1% — это середина коридора, который мы устанавливали». «Мы считаем, что мы успешны, хотя бы потому, что полтора года назад инфляция в Казахстане в годовом выражении составляла 18%. После перехода к свободно плавающему обменному курсу тенге и при корректировке курса цены, естественно, среагировали. Сейчас мы вернулись к тем значениям инфляции, которые были до этих процессов», — подчеркнул глава регулятора. Нацбанк в 2018 г. намерен снизить инфляцию до 5-7%. "Это достаточно сложный вызов для Национального банка и правительства, но, тем не менее, мы сознательно идем на то, чтобы сократить инфляционные ожидания и саму цель по инфляции, при этом не создавая условий, препятствующих экономическому росту", — отметил глава Нацбанка. "Мы понимаем необходимость расширения кредитной активности со стороны банковского сектора. Необходима поддержка несырьевых отраслей экономики, прежде всего за счет фондирования банками. Нужно найти ключевой баланс между снижением цен на тенговые ресурсы, а с другой стороны — со стабильностью на валютном рынке, потому что была высокая волатильность курса в последние пару лет. Базовая ставка в 9,75%, установленная на этой неделе, отражает объективную цену денег на рынке", — заявил Акишев.

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ВВП Казахстана вырос в 2017 г. на 4%, инфляция — 7% Национальный банк Казахстана (НБК) 15 января 2018 г. объявил о снижении базовой ставки с 10,25% до 9,75%, сообщали ранее «Вести. Экономика». НБК 20 февраля 2017 г. снизил базовую ставку с 12% до 11%, 5 июня 2017 г. принято решение снизить ставку с 11% до 10,5%, 21 августа ставка снижена до 10,25%. Очередное решение по базовой ставке НБ Казахстана примет 5 марта.