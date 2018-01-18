Наличные устарели. Как центральные банки будут переходить на виртуальную валюту

Для центральных банков по всему миру теперь есть «до» и «после». Водоразделом стал финансовый кризис 2007-2008 годов, который кардинально изменил правила игры и все еще оказывает существенное влияние на политику регуляторов.

Последние десять лет основной целью центробанков было обеспечение ликвидности и стабильности рынков. Для этого три основных регулятора, а именно американская ФРС ЕЦБ и Банк Японии, существенно увеличили свои балансы — приблизительно с $4 до 14 трлн в период с 2008 до конца 2017 года, а баланс каждого участника этой тройки составил от $4,5 до 5,5 трлн. В результате этого беспрецедентного роста на 250% соответствующие балансы составили примерно 25% от годового ВВП у США, 50% — у еврозоны и 90% — у Японии.

Одновременно с этим процентные ставки обновляли исторические минимумы. Новый рекорд здесь установила Швейцария, где все еще действуют отрицательные ставки в размере до минус 0,75%. Ставка, установленная Банком Японии, в настоящий момент составляет минус 0,1%. В Швеции и Дании, которые не входят в зону евро, но являются членами ЕС , ставки колеблются в районе отметки минус 0,5%.

Тем не менее ситуация начинает меняться. ФРС уже повысила ставку до 1,5%, ее примеру последовал и Банк Англии, который вышел на более скромные 0,5%. Ведутся обсуждения относительно того, сколько раз — два или три — ФРС повысит процентную ставку в 2018 году. Зависеть это будет от самочувствия американской экономики. ЕЦБ с большой долей вероятности тоже незначительно повысит свои ставки.

Мировой экономический прогноз на 2018 год в целом оптимистичный — практически во всех странах ожидается уверенный рост. Центральные банки захотят воспользоваться этой возможностью и повысить ставки, но так, чтобы это не сказалось негативно на планируемом росте. Также регуляторы начнут сокращать свои балансы — такие меры планировались в течение последних нескольких лет, однако банки были не в состоянии их реализовать из-за возможного риска сдерживания роста экономики.

При этом большие объемы внешнего долга большинства крупных стран, которые значительно превышают «безопасный» уровень, сильно ограничивают центральным банкам пространство для маневра.

Страна/регион

Отношение долга к ВВП Япония

>200%

>100%

Еврозона

Среднемировое значение

Рекомендованный максимум

«Безопасный» уровень

Что касается России, то, в силу определенных экономических особенностей, приоритет здесь отдается другим задачам. Учитывая невысокий уровень госдолга и относительно низкий размер баланса, Центробанк делает акцент на снижении инфляции, которая к концу 2017 года достигла исторического минимума за весь постсоветский период. Также Банк России сосредоточен на повышении устойчивости банковской системы, в результате чего за прошедшее десятилетие количество банков в стране уменьшилось почти вдвое — с 1136 до 623.

Надзор за регуляторами

Еще одно важное последствие финансового кризиса — необходимость переосмысления роли центробанков и того, каким должно выглядеть соответствующее законодательство. До кризиса наблюдалась тенденция к укреплению независимости центральных банков. В настоящий момент маятник движется в обратную сторону — к большему контролю со стороны государства. И теперь во многих странах управляющие центральными банками входят в тройку самых влиятельных государственных должностных лиц.

Одновременно с этим центральные банки усиливают регуляторное давление на участников банковского сектора с целью повысить качество и уровень ликвидности капитала и активов. В этом отношении Банк России следует мировым тенденциям. Цель Базеля II и Базеля III, которые в России находится на стадии внедрения, — минимизировать вероятность еще одного финансового кризиса. Но, к сожалению, эти стандарты финансового регулирования не гарантируют абсолютной защиты.

Отдельные новые нормативные требования действительно усложняют деятельность банков, однако они не в состоянии коренным образом изменить существующее положение дел и лишь помогают усовершенствовать действующую систему контроля.

«Биткоин» от ФРС Если что-то и способно кардинально изменить условия игры, так это фиатные деньги.

Объем выпущенных биткойнов и иных криптовалют, несмотря на сопутствующий им ажиотаж и широкое освещение в средствах массовой информации, остается на относительно низком уровне. Кроме того, их обращение ограничено рядом условий. Тем временем центральные банки, не привлекая лишнего внимания, работают над электронной валютой ближайшего будущего — фиатными деньгами.

Некоторые страны, включая Швецию, Уругвай и, самое главное, Китай стоят на пороге их внедрения. Недалек тот день, когда деньги в физической форме могут перестать существовать и у каждого человека будет свой собственный счет в центральном банке. Это значит, что от мировой финансовой революции нас отделяет, возможно, всего лишь несколько лет.

Технологии, необходимые для выпуска электронных денег, доступны уже сейчас, однако остается открытым целый ряд вопросов — как концептуальных, так и связанных с регулированием и обеспечением кибербезопасности. На данный момент механизм выглядит следующим образом. Каждый гражданин может открыть счет в центральном банке. Центральный банк выпускает фиатные деньги в электронном формате, санкционирует их использование, осуществляет необходимый контроль и выдачу необходимых гарантий.

Очевидно, что это будет иметь кардинальные последствия для участников банковского сектора по всему миру и приведет к дальнейшему увеличению роли и значимости центральных банков. Возрастет и роль, которую играют в финансовом секторе финансово-технологические и крупные IT-компании, на которые будет приходиться все большее число электронных транзакций. Время прощаться с нашими любимыми банкнотами еще не пришло, однако очень вероятно, что наши дети смогут увидеть бумажные деньги только в старых фильмах и музеях.