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«Подъем экономики нужно реализовывать за счет расширения потребительского спроса»
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«Подъем экономики нужно реализовывать за счет расширения потребительского спроса» 

РИА «ФедералПресс» 18 января 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Подъем экономики в ближайшие годы следует реализовывать за счет расширения потребительского спроса на внутреннем рынке путем увеличения занятости населения. При этом рост занятости населения может быть обеспечен за счет развертывания новых ресурсов ориентированных производств, которые бы имели высокий экспортный потенциал и обладали бы на первом этапе сравнительно не высокой инвестиционной емкостью и ультрасовременной инновационностью.
К таким отраслям ресурсного направления могут относиться, прежде всего, промышленные минералы, далее это нерудные материалы, продукция морей, продукция глубокой переработки леса и т.д. При этом только годовой объем экспорта промышленных минералов по конкурентоспособным ценам, мог бы обеспечить валютный поток сопоставимый с нефтяными доходами государства в лучшие годы мировых цен».
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