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В Германии призвали восстановить экономические связи с Россией
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В Германии призвали восстановить экономические связи с Россией 

Российская Газета 18 января 2018
Глава министерства сельского хозяйства ФРГ Кристиан Шмидт считает важным срочное восстановление отношений с РФ в области сельского хозяйства.
"Моя цель — снять ограничения, задействованные Россией, — отметил он, выступая на пресс-конференции. — Это включает также и возможность для российской стороны поставлять свою сельхозпродукцию на немецкий в частности и на европейский рынок вообще".
Поставки сельхозпродукции из ЕС были приостановлены после того, как Москва ввела ответные санкции в ответ на ограничения со стороны Запада. Тогда же Москва заявила о курсе на импортозамещение.
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