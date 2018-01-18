В Германии призвали восстановить экономические связи с Россией

Глава министерства сельского хозяйства ФРГ Кристиан Шмидт считает важным срочное восстановление отношений с РФ в области сельского хозяйства.

"Моя цель — снять ограничения, задействованные Россией, — отметил он, выступая на пресс-конференции. — Это включает также и возможность для российской стороны поставлять свою сельхозпродукцию на немецкий в частности и на европейский рынок вообще".