Украинцы в 2017 году купили вдвое больше автомобилей, чем в предыдущем

За три квартала 2017 года в Украину завезли 110 тыс. легковых авто. В целом импорт автомобилей вырос на 92%, если сравнивать с показателями 2016 года.

Таможенная стоимость всех импортируемых в Украину автомобилей за 9 месяцев 2017 составила $1,5 млрд Из них $1,2 млрд украинцы заплатили за новые машины (60,5 тыс. шт). На машины с пробегом потратили только $346 млн (49 тыс. шт). Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Более 63% автомобилей было завезено из стран ЕС . Из них 44% пришлось на новые автомобили и 56% на бывшие в эксплуатации. В основном украинцы покупали машины в Германии. Другим лидером по поставкам авто в Украину является Япония. Японские машины украинцы предпочитают новые, более 88% от общего объема поставок.

На третьем месте по количеству завезенных автомобилей — Франция, 10 тысяч авто, в основном с пробегом.

В ГФС объясняют рост этих показателей вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс в 2016 году, в соответствии с которыми ставки акцизного налога на подержанные легковые автомобили сократились в 10-20 раз.