Ещё
Украинцы в 2017 году купили вдвое больше автомобилей, чем в предыдущем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцы в 2017 году купили вдвое больше автомобилей, чем в предыдущем 

Украина.ру 18 января 2018
Фото: Украина.ру
За три квартала 2017 года в Украину завезли 110 тыс. легковых авто. В целом импорт автомобилей вырос на 92%, если сравнивать с показателями 2016 года.
Таможенная стоимость всех импортируемых в Украину автомобилей за 9 месяцев 2017 составила $1,5 млрд Из них $1,2 млрд украинцы заплатили за новые машины (60,5 тыс. шт). На машины с пробегом потратили только $346 млн (49 тыс. шт). Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Более 63% автомобилей было завезено из стран ЕС. Из них 44% пришлось на новые автомобили и 56% на бывшие в эксплуатации. В основном украинцы покупали машины в Германии. Другим лидером по поставкам авто в Украину является Япония. Японские машины украинцы предпочитают новые, более 88% от общего объема поставок.
На третьем месте по количеству завезенных автомобилей — Франция, 10 тысяч авто, в основном с пробегом.
В ГФС объясняют рост этих показателей вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс в 2016 году, в соответствии с которыми ставки акцизного налога на подержанные легковые автомобили сократились в 10-20 раз.
Украина.ру: последние новости
Могерини: «Газпром» должен поставлять газ Украине Ткачев: Пост главы Нацбанка обменяли на «закрытие глаз» по полицейским правонарушениям Новинский: Украина потеряла от блокады Донбасса более 2% ВВП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля547
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки48
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»361
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина74
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение