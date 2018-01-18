Центробанк назвал последствия от полной отмены валютного контроля

Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин заявил, что полная отмена валютного контроля может повлиять на устойчивость финансового рынка. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

"Последнее предложение Минфина по либерализации мы рассматриваем достаточно внимательно и посмотрим, что можно из этого сделать. Однозначного решения, что можно абсолютно убрать валютный контроль, его сразу принять нельзя. Потому что есть последствия, они связаны с волатильностью и устойчивостью финансового рынка", — сказал Липин на Гайдаровском форуме.

Он также подчеркнул, с текущего года были ослаблены административные штрафы компаниям за нарушения при репатриации капитала.