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Эксперт: Правительство специально девальвирует гривну
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Эксперт: Правительство специально девальвирует гривну 

Украина.ру 18 января 2018
Фото: Украина.ру
Об этом заявил экономический эксперт Андрей Новак.
«Энергоносители в Украине — в основном импортные, как газ, так и нефтепродукты и уголь. Поэтому есть прямая зависимость курса гривны и цен на энергоносители. Это вызывает цепную реакцию — повышение на все без исключения товары и услуги», — отмечает эксперт.
По его мнению, гривна и дальше будет продолжать падение при том, что для этого уже два года, как нет экономических и финансовых причин. Эксперт пояснил, что на Украине сформировалась сбалансированная внешняя торговля, постоянно идет поток валюты от гастарбайтеров, который ежегодно составляют от 8 до 12 млрд долларов. Кроме того, последние три с половиной года Украина получает наибольшую внешнюю финансовую поддержку.
«Гривна уже давно должна быть стабильной и постепенно укрепляться. Поэтому девальвация гривны искусственная. Таким образом правительство, во-первых, наполняет Госбюджет через инфляционный эффект, во-вторых, удовлетворяет аппетиты экспортеров, де-факто, главных политических групп в Украине. Для экспортеров чем дороже иностранная валюта, тем лучше. Потому что у них валютная выручка», — сказал он.
Ранее примерно о том же говорил секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, член БПП Иван Винник. По его словам, чем сильнее гривна, тем дороже украинская продукция, а это, по его мнению, плохо для отечественных экспортеров.
По его мнению, при действующем правительстве и руководстве НБУ не стоит ожидать стабильной гривны. В Госбюджете на 2018 год заложена дальнейшая девальвация гривны как минимум до 30 гривен за доллар, а может и больше.
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