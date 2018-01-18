Ещё
Раскрыт размер среднего чека в российских магазинах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыт размер среднего чека в российских магазинах 

Lenta.ru 18 января 2018
Фото: Lenta.ru
В декабре средний чек россиянина при походе в магазин вырос до максимума за 2017 год и составил 586 рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «Ромир». Они есть в распоряжении «Ленты.ру».
В последний месяц прошлого года средний чек показал рост сразу на 7,9 процента по сравнению с уровнем ноября. Больше всего увеличили траты жители Дальневосточного федерального округа (на 14,9 процента), Южного федерального округа (плюс 11,2 процента) и Приволжского федерального округа (10,9 процента). Меньше всего чек вырос в Северо-Западном федеральном округе (4,2 процента).
Как отмечают исследователи, в основном рост обеспечили мегаполисы, жители которых начали активно совершать предновогодние покупки. Они делали это на месяц позднее, чем россияне из меньших городов. При этом в целом жители России в декабре отдавали предпочтения не магазинам шаговой доступности, а гипермаркетам — в них средний чек вырос почти на 20 процентов.
«Однако по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет (с 2013 года — прим. «Ленты.ру») прошлогодний декабрьский чек оказался самым низким за все годы наблюдений», — отмечается в исследовании. Как пояснили в компании, без учета инфляции по сравнению с 2016 годом средний чек снизился на 0,8 процента, по сравнению с 2015-м — на 8,9 процента, с 2014-м — на 12,5 процента.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля549
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки49
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина75
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»364
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение