Раскрыт размер среднего чека в российских магазинах

В декабре средний чек россиянина при походе в магазин вырос до максимума за 2017 год и составил 586 рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «Ромир». Они есть в распоряжении «Ленты.ру»

В последний месяц прошлого года средний чек показал рост сразу на 7,9 процента по сравнению с уровнем ноября. Больше всего увеличили траты жители Дальневосточного федерального округа (на 14,9 процента), Южного федерального округа (плюс 11,2 процента) и Приволжского федерального округа (10,9 процента). Меньше всего чек вырос в Северо-Западном федеральном округе (4,2 процента).

Как отмечают исследователи, в основном рост обеспечили мегаполисы, жители которых начали активно совершать предновогодние покупки. Они делали это на месяц позднее, чем россияне из меньших городов. При этом в целом жители России в декабре отдавали предпочтения не магазинам шаговой доступности, а гипермаркетам — в них средний чек вырос почти на 20 процентов.

«Однако по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет (с 2013 года — прим. «Ленты.ру») прошлогодний декабрьский чек оказался самым низким за все годы наблюдений», — отмечается в исследовании. Как пояснили в компании, без учета инфляции по сравнению с 2016 годом средний чек снизился на 0,8 процента, по сравнению с 2015-м — на 8,9 процента, с 2014-м — на 12,5 процента.