Глава Минфина РФ призвал превратить Россию во «вторую Норвегию»

По мнению Антона Силуанова, российские власти должны накопить финансовый резерв, не задействованный в инфраструктурных проектах.

России следует проводить бюджетную политику таким образом, чтобы не сильно зависеть от колебаний нефтяных цен по аналогии с Норвегией. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью РБК.

Он отметил, что устойчивость экономики скандинавской страны связана прежде всего с тем, что она проводит «взвешенную и консервативную бюджетную политику». Это позволяет правительству исполнять все социальные обязательства, вне зависимости от ситуации на сырьевых рынках.

По мнению доцента Российской академии народного хозяйства и государственной службы Сергея Хестанова, зависимость бюджета РФ от колебаний цен на нефть в ближайшее время устранить не получится.

— С учетом той структуры экономики, которая в России, полный отказ от нефтянки невозможен в принципе. Как показывает опыт той же Голландии, которая освобождалась, правда, не от нефтяной, а от газовой зависимости, на это нужно 15 лет, причем трудных лет. Пока что мы движение в эту сторону даже не начинали, — заявил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня»

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