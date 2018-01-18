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В декабре отмечен незначительный рост цен на жилье в китайских городах второй и третьей линий
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В декабре отмечен незначительный рост цен на жилье в китайских городах второй и третьей линий 

ИА Синьхуа 18 января 2018
Пекин, 18 января /Синьхуа/ — Государственное статистическое управление КНР обнародовало в четверг данные по стоимости жилой недвижимости в 70 крупных и средних городах страны за декабрь 2017 года. Цены на новые квартиры в городах первой линии остались на уровне предыдущего месяца, на рынке вторичного жилья цены снизились на 0,1 процента.
В городах второй и третьей линий квартиры в новостройках подорожали, соответственно, на 0,6 и 0,5 процента, темпы роста обоих показателей ускорились на 0,1 п. п. по сравнению с ноябрем. На вторичном рынке зафиксирован рост цен на 0,3 процента в городах обеих категорий, темпы роста остались прежними.
В годовом выражении снижение темпов роста цен как на новое, так и на вторичное жилье в городах первой линии наблюдается уже 15 месяцев подряд. В декабре по сравнению с ноябрем темпы роста замедлились на 0,1 и 0,4 п. п. соответственно. В городах второй линии темпы роста цен на новые квартиры в годовом выражении по сравнению с предыдущим месяцем ускорились на 0,4 п. п., темпы роста цен на вторичное жилье остались прежними.
Что касается городов третьей линии, то темпы роста цен на новое жилье в годовом выражении по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, а на рынке вторичного жилья снижение темпов роста цен наблюдается уже пять месяцев подряд, так, в декабре по сравнению с ноябрем темпы роста снизились на 0,1 п. п.
Среди городов с наиболее «горячим» рынком недвижимости снижение цен на новое жилье в годовом выражении было зарегистрировано в Пекине, Нанкине, Уси, Ханчжоу, Хэфэе, Фучжоу, Чжэнчжоу, Шэньчжэне и Чэнду, темпы снижения составили от 0,2 до 3 п. п. В месячном выражении снижение было зарегистрировано в Фучжоу, Сямэне, Гуанчжоу и Шэньчжэне, темпы снижения составили от 0,2 до 0,3 п. п. -0-
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