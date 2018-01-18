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Сейчас вполне благоприятное время для выхода на первичный рынок долга РФ, — Аналитики ФК «Уралсиб»
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Сейчас вполне благоприятное время для выхода на первичный рынок долга РФ, — Аналитики ФК «Уралсиб» 

Прайм 18 января 2018
Фото: Прайм
Вчера министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что готовится размещение суверенных еврооблигаций. По его словам, планируется одним траншем разместить весь запланированный на 2018 г. объем долларовых займов — 3 млрд долл. Министр также отметил, что при размещении особое внимание будет уделяться российским инвесторам. В декабре Минфин заявлял, что не будет торопиться с выпуском еврооблигаций до момента возможного введения санкций США, из-за которых покупка российского госдолга может быть запрещена для иностранных инвесторов. Планируемая дата размещения пока не известна.
Напомним, что, помимо размещения новых бумаг, Минфин в этом году может произвести обмен уже находящихся в обращении евробондов в размере 4 млрд долл.
На наш взгляд, сейчас вполне благоприятное время для выхода на первичный рынок долга: цены на нефть находятся на трехлетнем максимуме около 70 долл. /барр., пятилетний CDS-спред РФ и спреды суверенных евробондов РФ к казначейским облигациям США — вблизи минимумов, и потенциал их дальнейшего сжатия представляется весьма ограниченным. Имеет место некоторое давление на российские бумаги из-за роста доходности базового актива, но на фоне ожидающегося повышения базовой ставки ФРС в текущем году влияние этого фактора может сохраниться на протяжении всего года.
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