Сейчас вполне благоприятное время для выхода на первичный рынок долга РФ, — Аналитики ФК «Уралсиб»

Вчера министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что готовится размещение суверенных еврооблигаций. По его словам, планируется одним траншем разместить весь запланированный на 2018 г. объем долларовых займов — 3 млрд долл. Министр также отметил, что при размещении особое внимание будет уделяться российским инвесторам. В декабре Минфин заявлял, что не будет торопиться с выпуском еврооблигаций до момента возможного введения санкций США, из-за которых покупка российского госдолга может быть запрещена для иностранных инвесторов. Планируемая дата размещения пока не известна. Напомним, что, помимо размещения новых бумаг, Минфин в этом году может произвести обмен уже находящихся в обращении евробондов в размере 4 млрд долл. На наш взгляд, сейчас вполне благоприятное время для выхода на первичный рынок долга: цены на нефть находятся на трехлетнем максимуме около 70 долл. /барр., пятилетний CDS-спред РФ и спреды суверенных евробондов РФ к казначейским облигациям США — вблизи минимумов, и потенциал их дальнейшего сжатия представляется весьма ограниченным. Имеет место некоторое давление на российские бумаги из-за роста доходности базового актива, но на фоне ожидающегося повышения базовой ставки ФРС в текущем году влияние этого фактора может сохраниться на протяжении всего года.