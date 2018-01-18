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Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро
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Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро 

Банки.ру 18 января 2018
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 56,77 рубля, курс евро уменьшился на 3 копейки, до 69,34 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта в паре USD/RUB оказалась под давлением из-за укрепления доллара, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.
«Что касается пары USD/RUB, то, несмотря на повышение нефтяных котировок, ослабление рубля может продолжиться из-за дорожающего доллара на рынке Forex. Повышение курса доллара выше 56,97 рубля откроет покупателям дорогу к 57,2 рубля за «американца»», — прогнозирует эксперт.
Против нацвалюты выступили также слова российских официальных лиц, продолжает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Котировки Brent накануне не смогли закрепиться выше 70 долларов за баррель, а комментарии министра финансов Антона Силуанова и главы ЦБ Набиуллиной только усилили давление на рубль, поясняет она.
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«Министр финансов заявил, что за счет операций на валютном рынке курсу рубля не будет позволено резко укрепляться, так как для некоторых отраслей промышленности это «подобно смерти». Глава же Банка России предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть, заявив, что цены на сырье остаются очень волатильными», — напоминает эксперт.
Однако уже сегодня покупатели «черного золота» попытаются возобновить ралли на последних данных Американского института нефти, отмечает Антонов. В своем еженедельном отчете институт отразил сокращение запасов сырой нефти в стране на 5,1 млн баррелей. Теперь трейдеры ждут подтверждения этих цифр данными Минэнерго США, говорит эксперт.
По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 69,34 доллара.
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