Экспорт рапса из Новосибирской области в Китай вырос в 2017 году в 13 раз

Алексей Севастьянов НОВОСИБИРСК, 18 января. / ТАСС /. Экспорт растительной продукции из Новосибирской области увеличился в 2017 году в 2,3 раза — с 22,8 до 53,2 тыс. тонн, при этом рост поставок рапса в Китай вырос в 13 раз — с 2 до 26,7 тыс. тонн. Об этом сообщил журналистам в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске руководитель регионального управления Россельхознадзора

"Экспорт зерновых из региона увеличился в 2017 году с 22,8 тыс. тонн до 53,2 тыс. тонн. Значительно вырос экспорт масличных культур, рапса, в Китай — с 2 тыс. до 26,8 тыс. тонн", — сказал Севостьянов.

Также в Китай из Новосибирской области впервые в прошлом году было отправлено 5 тыс.тонн яровой пшеницы. Почти 9 тыс. тонн пшеницы было поставлено в Азербайджан и 15, тыс. тонн гречихи — в Литву.

Кроме роста поставок растительной продукции, в 2017 году в 1,5 раза вырос экспорт продукции животного происхождения и кормов — с 8 тыс. до 12,6 тыс. тонн. «Поставка кормов в Монголию составила более 10 тыс. тонн. В Литву, Данию и Германию было поставлено 686 тонн рыбной продукции (на 70 тонн больше, чем в 2016 году — прим. ТАСС). В Китай и Монголию было отправлено около 200 тонн мороженого, 110 тонн пухоперовой продукции — в Германию и Японию», — отметил Севостьянов.

Как сообщалось ранее, Новосибирская область начала экспортировать рапс в Китай в конце 2016 года. Рапс используется для производства кормов для животных, масла, биодизельного топлива.