«Мы нуждаемся в реформе социальной защиты»

«В 2017 году были позитивные тенденции, и все с удовольствием признали бы, что экономический рост сопровождался и ростом социальной сферы. Увы, но пазл здесь складывается не так совсем непросто. Да, есть хорошие новости. В их числе − рекордно низкая инфляция, некоторое оживление на потребительском рынке и, самое главное, рост зарплат после трех лет падения. Но если зарплаты и пенсии, которые тоже незначительно, но выросли, демонстрируют рост, надо бы ожидать и роста доходов населения. А этого не происходит.

Это значит, мы еще не прошли кризисную фазу. В 2017 году доходы падали в трех четвертях российских регионов. Если бы они росли, потребительский рынок вырос бы больше, чем на один процент, а население не нуждалось бы так в кредитовании. Все это означает рост бедности населения. Считалось, что эта проблема ушла, но нет − уровень бедности в России составляет нынче приличные 14 процентов. Но мало того, при этом у нас падает численность экономически активного населения. Начинаются большие проблемы с демографией, в ближайшие годы это давление будет ощущаться все сильнее.

Первое, что надо с этим сделать, это повысить пенсионный возраст. Откладывать эту чудо-меру, „дающую мультипликативный эффект“ и компенсирующую сокращение экономически активного населения, больше нельзя. Кроме того, нужны меры, которые пусть не поднимут, но хотя бы минимизируют демографическое падение. Можно сказать, мы нуждаемся в реформе социальной защиты. Даже если бы Россия впала в ближайшее время в бурный рост, демографическая ситуация такова, что иждивенцев у нас будет становиться все больше. Поэтому соцзащита должна стать по-настоящему адресной.

Если задаться вопросом − какой самый действенный механизм борьбы с социальным неравенством? Ответ очевиден − надо бороться за то, чтобы не зашкаливала нижняя планка. А верхняя не может быть регламентирована. Нужно растить средний класс. Именно он снимает дифференциацию между бедными и богатыми».

Фото: pixabay.com