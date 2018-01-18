Ещё
«Мы нуждаемся в реформе социальной защиты»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мы нуждаемся в реформе социальной защиты» 

РИА «ФедералПресс» 18 января 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В 2017 году были позитивные тенденции, и все с удовольствием признали бы, что экономический рост сопровождался и ростом социальной сферы. Увы, но пазл здесь складывается не так совсем непросто. Да, есть хорошие новости. В их числе − рекордно низкая инфляция, некоторое оживление на потребительском рынке и, самое главное, рост зарплат после трех лет падения. Но если зарплаты и пенсии, которые тоже незначительно, но выросли, демонстрируют рост, надо бы ожидать и роста доходов населения. А этого не происходит.
Это значит, мы еще не прошли кризисную фазу. В 2017 году доходы падали в трех четвертях российских регионов. Если бы они росли, потребительский рынок вырос бы больше, чем на один процент, а население не нуждалось бы так в кредитовании. Все это означает рост бедности населения. Считалось, что эта проблема ушла, но нет − уровень бедности в России составляет нынче приличные 14 процентов. Но мало того, при этом у нас падает численность экономически активного населения. Начинаются большие проблемы с демографией, в ближайшие годы это давление будет ощущаться все сильнее.
Первое, что надо с этим сделать, это повысить пенсионный возраст. Откладывать эту чудо-меру, „дающую мультипликативный эффект“ и компенсирующую сокращение экономически активного населения, больше нельзя. Кроме того, нужны меры, которые пусть не поднимут, но хотя бы минимизируют демографическое падение. Можно сказать, мы нуждаемся в реформе социальной защиты. Даже если бы Россия впала в ближайшее время в бурный рост, демографическая ситуация такова, что иждивенцев у нас будет становиться все больше. Поэтому соцзащита должна стать по-настоящему адресной.
Если задаться вопросом − какой самый действенный механизм борьбы с социальным неравенством? Ответ очевиден − надо бороться за то, чтобы не зашкаливала нижняя планка. А верхняя не может быть регламентирована. Нужно растить средний класс. Именно он снимает дифференциацию между бедными и богатыми».
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Статус ТОР получили еще 19 городов Кабмин намерен продлить «надзорные каникулы» «Месяц после выборов, и инфляция в России начнет расти сама»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки50
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина76
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»366
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение