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Германия выступила в защиту «Северного потока — 2»
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Германия выступила в защиту «Северного потока — 2» 

Рамблер 1 час назад

Германия раскритиковала поправки в Газовую директиву, предложенные Европейской комиссией, сообщают «Ведомости».

В ноябре минувшего года Еврокомиссия представила проект поправок, который подразумевал, что на газопроводы, строящиеся третьими странами на территории ЕС, смогут распространяться нормы европейского энергетического законодательства. Например, власти Евросоюза хотят получить возможность требовать допуска к газопроводам третьих сторон, а также разделения функций поставщика и транзитера. Тогда СМИ писали, что главной «жертвой» поправок стал бы российско-немецкий проект «Северный поток — 2».

>> Политика лишает ЕС выгоды от «Северного потока-2»

По данным издания, власти ФРГ передали ведомству юридическое заключение на предложенные им поправки, в котором отметили, что исполнительный орган ЕС никак не объяснил и не аргументировал ценность изменений для целей Энергетического союза. Кроме того, Германия отметила, что законы ЕС и без поправок будут распространяться на подобные проекты, так что их принятие «бессмысленно». Также Берлин отметил низкую степень «юридической проработки» поправок, которые невозможно применять «ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права».

В декабре 2017 года горная служба немецкого города Штральзунд одобрила строительство части «Северного потока — 2» в районе континентального шельфа в Балтийском море. Тогда в компании-разработчике проекта Nord Stream 2 AG заявили, что это немецкое разрешение — первое из трех, которое также воспринимается компанией как «предпосылка разрешения» от федеральных властей.

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