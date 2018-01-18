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Новый Шелковый путь увеличил количество участников ВЭД почти в полтора раза
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Новый Шелковый путь увеличил количество участников ВЭД почти в полтора раза 

Калуга 24 18 января 2018
Фото: Калуга 24
В 2017 году товары на Калужской таможне задекларировали 915 участников внешнеэкономической деятельности. В 2016 году их было 675. Рост количества участников ВЭД в пресс-службе Калужской таможни связывают с увеличением количества контейнерных поездов, прибывающих на территорию терминала «Фрейт Вилладж Ворсино», в том числе — в рамках проекта «Новый Шелковый путь». По сравнению с 2016 годом объем декларирования по импорту вырос на 18%, по экспорту — на 35%. Грузооборот увеличился на 22%. Внешнеторговый оборот со странами дальнего и ближнего зарубежья превысил четыре миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 28%. В федеральный бюджет было перечислено более 48 миллиардов рублей. Основными экспортерами в 2017 году были Украина, Египет и Алжир, импортерами — Китай, Германия и Словакия.
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