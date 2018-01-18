По прогнозам, рост доходов мирового туризма в 2018 году составит 6,7 процента

Пекин, 18 января / Синьхуа / — Доходы мирового туризма в 2018 году продолжат расти быстрее, чем мировой ВВП, показав рост предположительно на 6,7 проц. С таким прогнозом выступила базирующаяся в Пекине Всемирная федерация туристических городов /WTCF/.

Объем туристических потоков /включая внутренний и международный туризм/ в мире за 2017 год, по данным этой организации, увеличился на 6,8 проц. до 11,88 млрд прибытий, доходы от туризма, по оценкам, достигли уровня в 5,3 трлн долл. США.

При этом лидером по турпотоку стал Китай с 4,53 млрд прибытий, тогда как самые большие доходы — 1,03 трлн долл. оказались у США.

Эксперты WTCF ожидают 12,67 млрд туристских прибытий по всему миру в 2018 году.

Улучшение состояния мировой экономики в целом, более совершенная туристическая инфраструктура, увеличение странами вложений в маркетинг и визовые послабления будут главными факторами ожидаемых высоких темпов роста мирового туризма в 2018 году, отметил глава центра туристических исследований при Академии общественных наук Китая Сун Жуй.

Созданная по инициативе Пекина в 2012 году WTCF объединяет на сегодняшний день 128 городов в 62 странах и регионах мира. -0-