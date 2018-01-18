Российский рынок стал интересен отечественному инвестору

Российское производство стало более привлекательным для отечественных инвесторов, пишут "Известия" , ссылаясь на выводы экспертов компании Ernst&Young (EY), основанных на опросе крупных предпринимателей. Причем, наш рынок интересен бизнесу не только повышенной доходностью, но и улучшением конъюнктуры в индустрии. Санкции, грозящие российским предпринимателям за рубежом, только усилили приток капиталовложений в реальный сектор в России. В своей стране инвесторы больше защищены от влияния ограничений со стороны США и Европы, полагают эксперты.

Российские предприниматели назвали отечественный рынок самым интересным для инвестиций. Об этом в конце 2017 года заявили 45% респондентов в обзоре EY «Барометр уверенности компаний». Такой опрос аудиторы провели впервые. В исследовании приняли участие 67 топ-менеджеров российских и международных фирм с годовым доходом до $10 млрд

Больше всего инвестировать предприниматели собираются в нефтегазовую отрасль и промышленность. Об этом заявил 71% респондентов. Следом идут медико-биологическая, а также горнодобывающая и металлургическая отрасли. Их назвали привлекательными для вложений 63 и 60% участников соответственно.

Добывающие отрасли — наиболее весомые секторы российской экономики. Этим они вызывают интерес у инвесторов, пояснили в EY. Управляющий партнер компании по России Александр Ивлев , на которого ссылаются «Известия», считает, что эти отрасли останутся для отечественного бизнеса самым привлекательным направлением и в среднесрочной перспективе.

"Многим компаниям стало интереснее производить продукцию в России для дальнейшего экспорта в третьи страны", — подчеркнул Александр Ивлев.

Евгений Ицаков. С этой оценкой согласен доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС

"Например, в США объявлено преследование компаний, которые так или иначе сотрудничают с российскими фирмами на своей территории. Поэтому российским предпринимателям выгоднее производить продукцию в России с дальнейшим экспортом", — пояснил газете Евгений Ицаков.