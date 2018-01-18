Срочно: Республика Корея сохраняет базисную процентную ставку на уровне 1,5 процентов

Сеул, 18 января / Синьхуа / — Центральный банк Республики Корея /РК/

в четверг принял решение сохранить базисную процентную ставку на уровне 1,5 проц. после того, как данный показатель был повышен на 0,25 проц. в конце ноября прошлого года. —0—