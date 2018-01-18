Ещё
Срочно: Республика Корея сохраняет базисную процентную ставку на уровне 1,5 процентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: Республика Корея сохраняет базисную процентную ставку на уровне 1,5 процентов 

ИА Синьхуа 18 января 2018
Сеул, 18 января /Синьхуа/ — Центральный банк Республики Корея /РК/
в четверг принял решение сохранить базисную процентную ставку на  уровне 1,5 проц. после того, как данный показатель был повышен на  0,25 проц. в конце ноября прошлого года. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Президент Бразилии выразил протест против торгового протекционизма в любых формах Верховная Рада Украины назначила нового главу Нацбанка Уровень инфляции в Улан-Баторе в январе-феврале достиг 8 проц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки51
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина76
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»366
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение