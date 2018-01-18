Глобальное оздоровление экономики создает благоприятные возможности для формирующихся рынков

В мировой экономике происходит синхронный подъем. Это хорошая новость для развивающихся стран. Это также создает для них благоприятные возможности. Замедление темпов роста негативно отражается на многих таких странах. Это не только результат демографических изменений, это также результат снижения роста производительности. Им необходимо срочно заняться решением этой проблемы.

Всемирный банк в своем последнем обзоре «Глобальные экономические перспективы» (Global Economic Prospects) рисует следующую картину. Если считать в рыночных ценах, то в 2017 году глобальные темпы роста составили 3%, а темпы роста в странах с переходной экономикой и в развивающихся странах достигли 4,3%. Прогноз на этот год составляет 3,1%, а вот в странах с переходной экономикой и в развивающихся странах рост может достичь показателя в 4,5%.

Как и всегда, самый быстрый рост ожидается в Азии. В других местах показатели внушают меньше оптимизма. Ориентированные на экспорт сырья переходные и развивающиеся экономики в этом году продемонстрируют темпы роста всего в 2,7%, в то время как в прошлом году они составили 1,8%. Рост в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в этом году по прогнозам может составить всего два процента, а в прошлом он был равен 0,9%. Бразилия медленно выбирается из глубокой рецессии. Рост в странах центральной и северной Африки, а также на Ближнем Востоке прогнозируется низкий, составляя от 3 до 3,2%.

Но есть и хорошая новость. Ситуация в мире способствует всеобщему экономическому росту. Цены на сырьевые товары восстанавливаются. Налицо подъем в торговле, поддерживаемый ростом инвестиций. По оценкам, объем мировой торговли в прошлом году вырос на 4,4%, а в текущем прогнозируется рост в четыре процента. Приток капитала в страны с переходной экономикой увеличивался как в 2016-м, так и в 2017 году. В последнее время увеличиваются объемы портфельных инвестиций и других форм кредитования, но более половины от общего объема поступает в форме прямых иностранных инвестиций (которые стабильнее и доходнее).

Как верно отмечают авторы обзора, очевидные риски от «финансовой нагрузки, усиления протекционизма и роста геополитической напряженности» создают угрозу странам с переходной экономикой и развивающимся государствам. Самые большие и сильные из них имеют возможность реагировать на неблагоприятные внешние события. Китай и Индия демонстрируют свою способность преодолевать негативные внешние воздействия. Этого нельзя сказать о большинстве других стран с переходной и развивающейся экономикой, даже о крупных, таких как Бразилия и Россия. Эти страны могут надеяться на благоприятные внешние условия, но если наступит очередной кризис, они наверняка от него пострадают.

Что они могут сделать в таких условиях, так это повысить свой динамизм, который также должен увеличивать их запас прочности. Именно на это обращают внимание авторы обзора. Всем хорошо известно о замедлении потенциального роста в странах с высокими доходами, которое происходит из-за старения населения и снижения роста производительности. Аналогичное замедление в странах с переходной экономикой и в развивающихся государствах менее заметно. Однако оно вызывает большую тревогу.

Странам с переходной и развивающейся экономикой быстрый рост нужен больше, нежели государствам с высокими доходами, потому что они по-прежнему очень бедны. Более того, у них должен быть больший потенциал роста, поскольку эти страны способны (по крайней мере, теоретически) догнать по показателям производительности государства с высокими доходами.

Однако потенциальные темпы роста в первой группе стран замедляются. Согласно прогнозам Всемирного банка, потенциальный рост в странах с переходной и развивающейся экономикой в период с 2018 по 2027 год будет составлять в среднем 4,3%. Это на 0,5 процентных пункта ниже среднего показателя за 2013-2017 годы, и на 0,9 процентных пункта ниже среднего показателя за предшествовавшее этому периоду десятилетие. Более того, это замедление темпов роста носит коллективный характер: в период с 2013 по 2017 год потенциальный рост был ниже своего усредненного долгосрочного показателя почти в половине стран с переходной и развивающейся экономикой.

Замедление темпов роста в этих экономиках частично является отражением старения населения, как и в странах с высокими доходами. Слабые инвестиции и замедленный рост «совокупной производительности факторов производства» (мера объема производства в расчете на единицу затрат факторов производства, таких как труд и капитал) также ведут к замедлению потенциального роста в этих странах.

Без существенных изменений в политике вероятность такого замедления очень высока. Старение населения продолжится в большинстве стран с переходной и развивающейся экономикой. Некоторое замедление роста совокупной производительности факторов производства также может оказаться неизбежным. Такое замедление обусловлено старением информационных и коммуникационных технологий 1990-х годов, особенно интернета. Замедление темпов разукрупнения транснационального производства также может ослабить распространение технологий и экспертных знаний. Стареющая рабочая сила будет хуже адаптироваться. Рост совокупной производительности факторов производства также связан с увеличением инвестиций. Но с 2010 года рост инвестиций в странах с переходной и развивающейся экономикой резко замедлился. Если до мирового финансового кризиса он измерялся двузначными числами, то после него он резко затормозил и в 2016 году составил всего три процента.

Тем не менее, целеустремленными и решительными действиями можно уменьшить воздействие прогнозируемого замедления роста. Например, возможно улучшить качество рабочей силы. Показатели получения среднего образования в странах с большими доходами весьма высоки. Однако имеется значительный потенциал для дальнейшего повышения качества и увеличения количественных показателей в образовании, особенно в высшем, а также в вопросах женского участия в трудовых ресурсах. Весьма полезным может также оказаться изменение качества политической среды и государственных институтов, в том числе, правовой системы и системы регулирования. Итогом таких преобразований станет рост предпринимательских усилий, конкуренции, увеличение инвестиций и повышение производительности.

Переходные и развивающиеся экономики должны воспользоваться сегодняшним активным глобальным ростом для привлечения дополнительных инвестиций и осуществления реформ, без которых невозможно повышение производительности. Действовать надо без промедлений. Солнечный свет в экономике недолог. Они должны исходит из того, что впереди их ждет штормовая погода.