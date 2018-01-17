Валюты СНГ: плавающий рост и управляемое падение

Москва, 17 января — «Вести. Экономика» Переход большинства стран бывшего СССР от административного курсообразования к плавающему курсу, минимальное вмешательство в формирование курса (за исключением случаев, связанных с необходимостью сглаживать сильные колебания) и постепенный переход денежно-кредитной политики в направлении таргетирования инфляции привели к достаточно приемлемым итогам на валютном рынке в минувшем году в большинстве стран региона.