Валюты СНГ: плавающий рост и управляемое падение 

Москва, 17 января — «Вести. Экономика» Переход большинства стран бывшего СССР от административного курсообразования к плавающему курсу, минимальное вмешательство в формирование курса (за исключением случаев, связанных с необходимостью сглаживать сильные колебания) и постепенный переход денежно-кредитной политики в направлении таргетирования инфляции привели к достаточно приемлемым итогам на валютном рынке в минувшем году в большинстве стран региона.
В таблице представлены изменение курса доллара США к валютам стран бывшего СССР (без учета стран Балтии) за 2017 год. Снижение курса доллара (отрицательное изменение) означает укрепление соответствующей национальной валюты. И наоборот, рост курса доллара (положительное его изменение) означает ослабление соответствующей национальной валюты. Валюты в таблице отсортированы сверху вниз от самой крепкой к самой слабой за минувший год. Все представленные валюты можно условно разделить на три группы. Первая группа — выросшие более чем на 1% к доллару валюты. В нее попали валюты Молдовы, России, Азербайджана и Грузии. Вторая, самая многочисленная группа — слабоизменившиеся валюты, изменение их курса к доллару не превысило 1%. Сюда попали валюты Киргизии, Казахстана, Туркмении, Армении и Беларуси. И третья, самая малочисленная группа — валюты, снизившиеся более чем на 1%. В эту группу вошли валюты Украины, Таджикистана и Узбекистана. Лидером роста среди анализируемых стран стал Молдавский лей. Связано это, по всей видимости, с тем, что Молдова наиболее ориентирована на торговлю с Европой, в перспективе готова рассмотреть вопрос о вхождении в ЕС. В результате курс лея к евро обладает гораздо меньшей волатильностью (хотя и о жесткой привязке говорить нельзя), и годовой рост лея к доллару практически соответствует росту европейской валюты к американской. Рост рубля и азербайджанского маната, с одной стороны, был обеспечен ростом цен на экспортируемые энергоносители, но все же, с другой стороны, имеет существенную разницу. Если рубль колеблется в плавающем режиме, то манат, после его падения в начале прошлого года, с апреля торгуется в режиме, близком к фиксированному. В группе стран с неизменившимся курсом присутствуют очень неоднородные валюты. С одной стороны, это валюты Казахстана и Беларуси, пережившие несколько лет назад девальвацию, и перешедшие к плавающему курсу. Сюда же можно отнести и армянский драм, курс которого меняется достаточно свободно. С другой стороны, сюда входит киргизский сом, по графику которого четко видно, что курс доллара явно искусственно сдерживается при подходе к отметке 69,75 сомов за доллар. И, наконец, в эту группу попала туркменская валюта, курс которой много лет заморожен на отметке ровно 3,5 маната за доллар. Беларусь, кстати, декларирует сближение своей ДКП в части функционирования валютного рынка с режимом, в котором находится российский рубль. Так, во второй половине прошлого года обязательная продажа части валютной выручки была снижена с 20% до 10%, а в планах на этот год — ее полная отмена. Уже в начале текущего года Национальный банк Беларуси заявил об отмене целевого порядка приобретения валюты юридическими лицами и предпринимателями. В планах на текущий год — прямой допуск физических лиц к торгам валютной секции БВФБ (Белорусской валютно-фондовой биржи). В планах на среднесрочный период — переход Нацбанка от таргетирования денежной массы к таргетированию инфляции. Среди аутсайдеров можно отметить украинскую гривну, курс которой тоже является плавающим, а ее снижение можно считать даже небольшим, учитывая груз геополитических проблем, с которыми столкнулась эта страна. Таджикский сомони, после снижения начала года, в конце весны был зафиксирован вблизи отметки 8,8 за доллар, и совершает вокруг нее минимальные колебания. Что касается анти-лидера рейтинга, узбекского сума, он пережил в течение прошлого года управляемую девальвацию, которой предшествовало административное курсообразования. Впрочем, и после нее курс сума остается фиксированным, что отнюдь не гарантирует, что он является равновесным, а значит, возможно, это была не последняя его девальвация. Можно заметить, что из пятерки стран-участниц Евразийского экономического союза, одна Россия попала в группу стран укрепившихся валют, а другие четыре страны (Киргизия, Казахстан, Армения и Беларусь) — в число «середнячков» с валютами, мало изменившимися к доллару. Это свидетельствует, что в прошлом году в некоторой степени удалось сблизить режимы курсообразования, и как следствие — фактическую динамику курсов. Взаимные колебания валют стран ЕАЭС показали достаточно скромную волатильность. Максимальный рост продемонстрировал российский рубль по отношению к белорусскому, около 6% за год. Колебания всех остальных валютных пар в этой группе было значительно ниже. Практика показывает, что искусственное удержание валютного курса, особенно в условиях ограниченных международных резервов, приводит к накоплению диспропорций, что выливается в периодические девальвации, с чем, например, в прошлом году столкнулся Узбекистан, и видимо, рано или поздно, придется столкнуться Туркмении. Лишь плавающий курс позволяет экономике адекватно реагировать на внешние шоки и сглаживать их влияние. Опыт стран, сделавших выбор в пользу этой политики, уверенно демонстрирует, что плавающий курс — это совсем не страшно. Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари