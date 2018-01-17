В Армении вступил в силу обновленный Налоговый кодекс, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Армен Осипянц.
Журналист Ваге Макарян освещает работу парламента. Он одним из первых узнал об изменениях в налоговом кодексе.
«В нынешних условиях повышать налог неприемлемо. Чтобы люди не почувствовали бремя увеличения налогов, нужно повысить их доходы, сдерживать инфляцию, нужны шаги по улучшению социального положения, а это не делается», — считает журналист.
Если зарплата меньше 311 долларов, отчисления уменьшаются почти на 1,5%, а если больше — увеличиваются в среднем на 0,5%.
«Цель изменений — повышение налоговых обязательств тех, кто имеет доход выше среднего. В госбюджете мы сократили социальные расходы: пенсии и зарплаты не повысились. Средства от налогов направим на капитальные вложения, которые в будущем приведут к экономическому росту», — пояснил замминистра финансов Армении Давид Ананян.
Социальные итоги:
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По мнению экспертов, новый кодекс более справедливо распределит налоговые нагрузки и сократит объемы теневых доходов.
«Сами суммы, которые будут меняться в связи с введением новой шкалы подходного налога, не принципиальны. Принципиально то, что люди будут стремиться идти на более высокие зарплаты», — сказал кандидат экономических наук, доцент Ашот Тевикян.
Однако для тех, кто зарабатывает минимум четыре тысячи долларов, налоги не изменятся. Они по-прежнему будут платить 36%.
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