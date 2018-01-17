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В США считают криптовалюту «развивающейся угрозой»
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Минфин США считает виртуальную валюту «развивающейся угрозой» 

ТАСС 17 января 2018
Фото: РИА Новости
Заместитель министра финансов США, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, Сигал Манделкер назвала в среду виртуальную валюту "развивающейся угрозой". Такое мнение она высказала на заседании банковского комитета Сената Конгресса США.
Финансовое ведомство "действует на опережение [в борьбе] с развивающимися угрозами", отметила Манделкер, причислив к ней и виртуальную валюту.
"Мы возглавляем международные усилия по снижению рисков незаконного финансирования перспективных технологий, таких как использование семи виртуальных валют. Мы выступаем в качестве надзорно-контрольного органа за этой новой отраслью", — подчеркнула замминистра.
По ее словам, в настоящее время США, Япония и Австралия "входят в число немногих стран, регулирующих деятельность по обмену и платежам с участием виртуальной валюты, в частности с децентрализованной конвертируемой виртуальной валютой". Манделкер отметила, что ведомство в данный момент собирает информацию примерно о сотне площадок, где проводятся торги с использованием виртуальных валют" в связи с пресечением финансирования незаконной деятельности.
17 января курс биткойна опустился ниже отметки в $10 тыс., свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk. По состоянию на 14:52 мск курс биткойна составил $9,962 тыс. (снижение на 12,2%).
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь — участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой валюты естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".
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