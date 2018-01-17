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Силуанов объяснил масштабные закупки валюты в январе
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Силуанов объяснил масштабные закупки валюты в январе 

Банки.ру 17 января 2018
Специального решения по увеличению объема покупки иностранной валюты в этом году принято не было, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Мы уточнили порядок расчета средств, которые покупаем в наши резервы. На самом деле речь идет о технической правке, — сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК. — Мы использовали курс, который в прошлом году был заложен в бюджете при оценке объема средств, покупаемых в резервы. Сейчас мы эту величину используем, исходя из курса, сложившегося на рынке. Это более адекватно отражает тот объем покупок, которые необходимо осуществлять в наши резервы по бюджетному правилу, которое принято законодательно».
Министерство финансов в период с 15 января по 6 февраля закупит валюту на сумму 257,1 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. Это рекордный объем покупки валюты с февраля 2017 года, когда Минфин начал проводить эти операции.
Новость
Силуанов обратил внимание, что Минфин выступает за то, чтобы курс рубля всегда был стабильным, несмотря на ценовые колебания на мировых рынках, притоки и оттоки капитала и другие факторы.
«Бюджетное правило при покупке Минфином на валютном рынке как раз делает стабильным и прогнозируемым курс рубля по отношению к иностранной валюте. Это наша основная задача», — сказал министр.
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