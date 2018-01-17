Силуанов объяснил масштабные закупки валюты в январе

Специального решения по увеличению объема покупки иностранной валюты в этом году принято не было, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов

«Мы уточнили порядок расчета средств, которые покупаем в наши резервы. На самом деле речь идет о технической правке, — сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК. — Мы использовали курс, который в прошлом году был заложен в бюджете при оценке объема средств, покупаемых в резервы. Сейчас мы эту величину используем, исходя из курса, сложившегося на рынке. Это более адекватно отражает тот объем покупок, которые необходимо осуществлять в наши резервы по бюджетному правилу, которое принято законодательно».

Министерство финансов в период с 15 января по 6 февраля закупит валюту на сумму 257,1 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. Это рекордный объем покупки валюты с февраля 2017 года, когда Минфин начал проводить эти операции.

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Силуанов обратил внимание, что Минфин выступает за то, чтобы курс рубля всегда был стабильным, несмотря на ценовые колебания на мировых рынках, притоки и оттоки капитала и другие факторы.

«Бюджетное правило при покупке Минфином на валютном рынке как раз делает стабильным и прогнозируемым курс рубля по отношению к иностранной валюте. Это наша основная задача», — сказал министр.