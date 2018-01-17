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Мау: технология денег без участия центральных банков, скорее всего, будет
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Мау: технология денег без участия центральных банков, скорее всего, будет 

Банки.ру 17 января 2018
Будущие криптовалюты будут отличаться от нынешних, как Boeing от самолета братьев Райт, но технология «полета», то есть технология денег, не опосредованных Центральным банком, скорее всего, будет. Об этом заявил в интервью Business FM в кулуарах Гайдаровского форума ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау.
«Я премьер-министру привел пример компаний, которые надулись в 1990-е — начале 2000-х, лопнули, но изделия, технологии остались. И в этом смысле как раз ключевой тезис, который я услышал, состоит в том, что на рынке валют появляется конкуренция валют, не связанных с деятельностью центральных банков. Это очень важный тезис, он требует дискуссии, осмысления», — сказал Мау.
По его словам, тема криптовалют, которые являются радикально новым явлением, исключительно важна. «Если говорить с исторической точки зрения, у двух крупных событий, сопоставимых с нынешним структурным кризисом прошлого, — Великой депрессии 30-х и периода великой инфляции, стагфляции 70-х… одной из закономерностей было появление… новой валютной конфигурации, — обратил внимание экономист. — Скажем, после 30-х годов фунт как глобальная резервная валюта и золото были заменены американским долларом. Из глобального кризиса 70-х годов мир вышел с бивалютной системой доллара и евро. То, что евро появился в 1999 году, никого не должно смущать, евро — это две дойчемарки. И когда в 2008 году начинался этот структурный кризис, у нас были обсуждения (я об этом много писал), что мир может выйти с новыми валютными конфигурациями. Правда, тогда мне казалось, что юань может стать глобальной резервной валютой или, может быть, повысится роль региональных резервных валют. Но в силу глобализации, в силу региональных торговых группировок никто не мог предсказать появление криптовалюты как некого варианта глобальных денег. Собственно, биткоин появился позже в какой-то мере в рамках этого глобального кризиса, и сейчас требуется время для его осмысления, для понимания не биткоина, а природы криптовалюты, механизмов регулирования».
Ректор РАНХиГС напомнил, что одна из тем текущего Гайдаровского форума — «Центральные банки без валют». «Там есть два аспекта. Один очевиден уже сейчас. Скажем, зона евро: центральные банки есть, но валюты они не выпускают и не регулируют, это регулируется Европейским центральным банком. Есть второй аспект: если роль криптовалюты будет расти, в чем роль центральных банков по регулированию этого рынка? Значительная часть центральных банкиров относится к этому пока крайне скептически», — констатировал Мау.
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