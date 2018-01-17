Мау: технология денег без участия центральных банков, скорее всего, будет

«Я премьер-министру привел пример компаний, которые надулись в 1990-е — начале 2000-х, лопнули, но изделия, технологии остались. И в этом смысле как раз ключевой тезис, который я услышал, состоит в том, что на рынке валют появляется конкуренция валют, не связанных с деятельностью центральных банков. Это очень важный тезис, он требует дискуссии, осмысления», — сказал Мау.

По его словам, тема криптовалют, которые являются радикально новым явлением, исключительно важна. «Если говорить с исторической точки зрения, у двух крупных событий, сопоставимых с нынешним структурным кризисом прошлого, — Великой депрессии 30-х и периода великой инфляции, стагфляции 70-х… одной из закономерностей было появление… новой валютной конфигурации, — обратил внимание экономист. — Скажем, после 30-х годов фунт как глобальная резервная валюта и золото были заменены американским долларом. Из глобального кризиса 70-х годов мир вышел с бивалютной системой доллара и евро. То, что евро появился в 1999 году, никого не должно смущать, евро — это две дойчемарки. И когда в 2008 году начинался этот структурный кризис, у нас были обсуждения (я об этом много писал), что мир может выйти с новыми валютными конфигурациями. Правда, тогда мне казалось, что юань может стать глобальной резервной валютой или, может быть, повысится роль региональных резервных валют. Но в силу глобализации, в силу региональных торговых группировок никто не мог предсказать появление криптовалюты как некого варианта глобальных денег. Собственно, биткоин появился позже в какой-то мере в рамках этого глобального кризиса, и сейчас требуется время для его осмысления, для понимания не биткоина, а природы криптовалюты, механизмов регулирования».