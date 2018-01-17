Глава МЭР отметил факторы роста экономики РФ в 2018 

Фото: Пресс-служба Минэкономразвития РФ
Москва, 17 января — «Вести. Экономика». Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о факторах, которые будут поддерживать рост российской экономики в 2018 г., а также отметил ряд ключевых технологий, которые будут иметь заметное влияние в ближайшей перспективе. В рамках панельной дискуссии «Устойчивость экономического роста в России и мире», прошедшей во второй день Гайдаровского форума в Москве, Максим Орешкин в своем выступлении заявил о том, что рост потребительского спроса, изменения в кредитном цикле, связанные с переходом к более низким процентным ставкам, а также инвестиционная активность окажут позитивное влияние на экономику России в 2018 г. «Из тех факторов, которые могут обеспечить рост в 2018 году, первый — это потребительский спрос. Если посмотреть на квартальные данные Росстата, у нас по III кварталу рост потребительского спроса в структуре ВВП составил 5%. Мы видим, что к росту зарплат в частном секторе, который серьезно ускорился, достигнув в реальном выражении довольно высоких значений к концу года, у нас добавляется бюджетный сектор. Плюс та история, которая сейчас будет поддерживать доходы среднего класса — это тот большой процесс, который сейчас идет в банковском секторе. Он связан с рефинансированием задолженностей по кредитам. Если обратиться к статистике роста ипотечных кредитов — мы видим рост показателя под 70% год к году. При этом рост ипотечного портфеля составляет всего 14%. 70%-ный рост — это текущее рефинансирование кредитов, которые были взяты под высокие ипотечные ставки. Ипотечные ставки в России, если посмотреть статистику, находятся на рекордном минимуме. Ставки по ипотеки в ноябре 2017 г., в частности, составляли 9,8%. Таких процентных ставок в России мы раньше не видели никогда. Отсюда сразу произрастает второй фактор роста, связанный с кредитным циклом — переход к низким ставкам с одной стороны и переход, вызванный ожиданиями предсказуемой макроэкономической политики с другой стороны, создают условия для роста того кредитования, которое поддерживает рост. Если говорить о розничном кредитовании — это ипотека. Если говорить о корпоративном кредитовании, это все, что связано с инвестициями. И здесь существующие правительственные программы как раз направлены на то, чтобы поддержать эту тенденцию по правильному формирования кредитного цикла. Это касается и то, что мы делаем по фабрике проектного финансирования и то, что мы с 1 января 2018 г. запустили программу льготное инвестиционное кредитование малого и среднего бизнеса под 6,5%. Все истории, который как раз, концентрируют новый кредитный цикл на том кредитовании, которое поддерживает экономический рост. Потому что здесь очень важно не повторить ту ошибку, которую мы сделали в 2011–2012 гг., когда у нас весь кредитный цикл ушел в необеспеченное потребительское кредитование. Там был рост под 50% год к году. Это, конечно, сформировало очень большую базу рисков в банковской системе. Значительная часть убытков, которые банки получили за последние несколько лет, она как раз происходит из того кредитного цикла. Третья история — это, конечно, инвестиционная активность. В 2018 г. инвестиционная динамика в России будет показывать положительную динамику. Это будет связано с тем, что бизнес будет чувствовать рост потребительского спроса, также будет сказываться фактор кредитного цикла, как я уже сказал. И еще очень важный момент, который может поддержать инвестиционную активность, это позитивный эффект от новой экономической повестки, которая сформируется к маю. Там будет много разных историй, в частности, одна из важных историй, о которых мы говорили в последнее время — это новая программа, связанная с инвестициями в инфраструктуру». В своем выступлении в рамках панельной дискуссии «Бизнес и государство: модели партнерства в цифровую эпоху» глава МЭР также назвал ряд основных технологий, которые, по его оценкам, повлияют на экономику России в ближайшие несколько лет. «Я бы хотел сказать о тех технологиях, которые сильно поменяют российскую экономику в ближайшие год-два. Первая история, которая очень важная и здесь у нас есть законодательные решения, которые были приняты в конце прошлого года — это удаленная идентификация. Это та история, которая будет помогать технологиям активнее распространяться. Это та технология, которая будет менять будет менять банковскую сферу, сферу госуслуг, многие другие сферы и поможет сделать взаимоотношения между контрагентами, особенно с участием физических лиц, гораздо более комфортными и эффективными. Она уберёт очень много посредников и лишних действий. Вторая история — это автоматизация и искусственный интеллект. Если посмотреть на структуру занятости в России и на то, как у нас устроены различные бизнес-процессы, в том числе на государственном уровне, мы видим, что присутствует очень много этапов, очень много лишних действий. И как раз внедрение автоматизации и искусственного интеллекта будет помогать спрямлять процессы, делать их более эффективными и менее затратными. Третье — это тот процесс, который уже активно начался — это внедрение платформенных решений в разных сферах. Из таких крупных вещей, которые могут серьезно поменять то, как живет российская экономика, я бы выделил платформенные решения в электронной торговле и логистике. Это то, что может очень серьезно сократить разрыв между конкретным производителем товаров и потребителем. Это вопрос не только времени доставки, но также доступности информации о том или ином товаре».