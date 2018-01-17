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Периоды выплаты налогов не являются пиковыми, заявила Набиуллина
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Периоды выплаты налогов не являются пиковыми, заявила Набиуллина 

РИА Новости 17 января 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Периоды выплаты налогов уже не являются пиковыми для курса рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Гайдаровского форума.
"Экономические агенты адаптировались к поведению в условиях плавающего курса, мы кстати, это видим по тому, что периоды налоговых выплат уже не являются такими пиковыми с точки зрения валютного курса", — сказала Набиуллина.
РИА Новости, входящее в медиагруппу «Россия сегодня», выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.
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