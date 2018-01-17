Периоды выплаты налогов не являются пиковыми, заявила Набиуллина

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости . Периоды выплаты налогов уже не являются пиковыми для курса рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Гайдаровского форума.

"Экономические агенты адаптировались к поведению в условиях плавающего курса, мы кстати, это видим по тому, что периоды налоговых выплат уже не являются такими пиковыми с точки зрения валютного курса", — сказала Набиуллина.

РИА Новости, входящее в медиагруппу «Россия сегодня», выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.