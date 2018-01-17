Биткоин торгуется на отметке ниже 10 тысяч долларов

Власти этих стран намерены усилить контроль за криптовалютным рынком. В частности, в КНР могут заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли криптовалютой. В Южной Корее над законопроектом о регулировании этого рынка работает целый ряд министерств.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел в течение дня более чем на 20% и опускался до 9 тысяч 600 долларов. От 20% до 30% сегодня теряли и другие криптовалюты. Отмечается, что капитализация этого сегмента рынка составляет на данный момент 385,5 миллиардов долларов. С 15 января она сократилась примерно в 1,8 раза.