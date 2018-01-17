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Биткоин торгуется на отметке ниже 10 тысяч долларов
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Биткоин торгуется на отметке ниже 10 тысяч долларов 

Говорит Москва 17 января 2018
Власти этих стран намерены усилить контроль за криптовалютным рынком. В частности, в КНР могут заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли криптовалютой. В Южной Корее над законопроектом о регулировании этого рынка работает целый ряд министерств.
По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел в течение дня более чем на 20% и опускался до 9 тысяч 600 долларов. От 20% до 30% сегодня теряли и другие криптовалюты. Отмечается, что капитализация этого сегмента рынка составляет на данный момент 385,5 миллиардов долларов. С 15 января она сократилась примерно в 1,8 раза.
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