МВФ требует повысить цены на газ для украинцев 

Международный валютный фонд настаивает на увеличении цен на газ для населения Украины, несмотря на решения правительства страны.
Несмотря на постановление Кабмина Украины, решившего не допустить повышения цены на газ, представители МВФ потребовали увеличения цен для населения.
Как сообщает агентство «Украинские новости», Минэнерго Украины не планировало подорожания, однако 17 января Министерство энергетики и угольной промышленности предложило Кабмину изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018 года, что приведет к удорожанию газа более чем на 8%.