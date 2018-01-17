Эксперт: Если Гонтарева вернется, бензин будет стоить 40-50 гривен литр

«Цены на топливо начали подниматься с 7 сентября. С 15-17 декабря возникли предпосылки для подорожания цен на 2 грн 30 копейки за литр ввиду удорожания бензина на внешнем рынке. Но пока цена на горючее выросла в среднем по Украине на 1 грн 33 копейки», — сообщил он.

Розничная цена на европейском рынке, где Украина больше, чем на 80% закупает топливо, зависит от внешнего фактора и курса Нацбанка. Ведь учитывается контрактовая цена, а при растаможке установлен акцизный сбор в евро (а не в гривнах).

«Ставку акциза 213 евро за тысячу литров умножить на курс НБУ плюс НДС. Так что Минфину выгоднее инфляция, потому что они устанавливают уплату налогов в гривне, а с нас берут евро и быстрее выполняют план. Если Гонтарева вернется, то бензин может стоить и по 40, и по 50 грн за литр. При ней люди однажды уже стали беднее всего за один месяц, когда вместо 15 грн за доллар мы начали платить 26-27 грн», — выразил негодование специалист.

Государство, не переработав ни одного литра бензина, получает больше, чем нефтеперерабатывающие предприятия. При том, что украинских рабочих НПЗ практически уже не осталось.

«Допустим, что цена бензина 30 грн/л. В этой цене — 14,5 грн стоимость бензина, 12 грн — налоги, а 3,5 грн — логистика, хранение, обслуживание инфраструктура. Но в лучшем случае операторы получают до 1 грн прибыли — маржи», — сообщил эксперт.

Выручка за тысячу тонн бензина, превращенная доллары, уже не позволяет снова закупить 1000 тонн. Как минимум, 6-7 месяцев в год операторы работают в убыток и выравнивают свое положение только в конце каждого квартала.

«Когда падает цена на бензин, менеджмент старается закупать его. Но не всегда это получается, поскольку каждый оператор связан контрактом по срокам поставок. А сроки не всегда совпадают с низкими ценами на рынке. Вот мы наблюдаем разброс цен в пределах 2-3 грн, от 28 до 32 грн за литр», — резюмировал Косянчук.