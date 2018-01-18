Ткачев рассчитывает на рост сельхозпроизводства не менее 3%

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что рост сельхозпроизводства в России в 2018 году составит не менее 3%. Об этом сообщает «Интерфакс».

"Мы планируем рост производства не менее 3%. Мы делаем все, чтобы и в 2018, и в 2019 годах был рост, мы обеспечиваем его", — сказал Ткачев.

Он подчеркнул, что этому способствуют программы импортозамещения, инвестиционные программы, которые нацелены на создание новых и модернизацию старых предприятий.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт продукции АПК на 15%.