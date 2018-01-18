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Ткачев рассчитывает на рост сельхозпроизводства не менее 3%
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Ткачев рассчитывает на рост сельхозпроизводства не менее 3% 

Газета.Ru 18 января 2018
Фото: Газета.Ru
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что рост сельхозпроизводства в России в 2018 году составит не менее 3%. Об этом сообщает «Интерфакс».
"Мы планируем рост производства не менее 3%. Мы делаем все, чтобы и в 2018, и в 2019 годах был рост, мы обеспечиваем его", — сказал Ткачев.
Он подчеркнул, что этому способствуют программы импортозамещения, инвестиционные программы, которые нацелены на создание новых и модернизацию старых предприятий.
Ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт продукции АПК на 15%.
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