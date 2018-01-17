Минфин пообещал сдерживать резкое укрепление рубля

Как передаёт ТАСС, чиновник напомнил, что отраслевой бизнес страдает от усиления рубля, поскольку это вредит конкурентоспособности. Силуанов добавил, что действие бюджетного правила позволит обеспечить поступления в резервы. По его словам, на этот год запланировано 3% ВВП дополнительных вливаний из нефтегазовых доходов, «которые могут пойти в резервы».

Новое бюджетное правило вступило в силу с начала года и подразумевает, что доходы, полученные от цены нефти выше 40 долларов за баррель, будут направлять не на расходные статьи, а в запасники. По мнению властей, это должно сгладить резкие колебания валютного курса.