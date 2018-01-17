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Биткоин упал ниже $10 тысяч
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Биткоин упал ниже $10 тысяч 

Российская Газета 17 января 2018
Днем в среду, 17 января, курс самой популярной криптовалюты биткоин упал ниже отметки в $10 тысяч, чтобы снова подняться и, возможно, снова рухнуть.
Специалисты инвестбанка Morgan Stanley еще в конце минувшего года предупредили, что если криптовалюту не начнут принимать как инструмент для осуществления платежей, то его курс может упасть и до нуля. Но для этого хотя бы несколько центробанков должны отважиться на очень рискованную валютную политику.
В российском Центральном банке заявили, что среди прочих вариантов рассматривают роль криптовалюты, как инструмент инвестирования, но опасаются «эффекта виагры».
"Виагра была изобретена случайно при разработке формулы для укрепления сердечной мышцы, — напомнил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. — Так же и криптовалюту создавали для глобального рынка как платежное средство, а получили прекрасную платформу для финансовой пирамиды. Сейчас это не средство платежа, а инструмент инвестирования, причем многие не понимают, что он из себя представляет, но хотят заработать. Регулятор не будет делать ничего, что могло бы способствовать росту такой пирамиды", — предупредил Швецов.
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