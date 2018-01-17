Биткоин упал ниже $10 тысяч

Днем в среду, 17 января, курс самой популярной криптовалюты биткоин упал ниже отметки в $10 тысяч, чтобы снова подняться и, возможно, снова рухнуть.

Специалисты инвестбанка Morgan Stanley еще в конце минувшего года предупредили, что если криптовалюту не начнут принимать как инструмент для осуществления платежей, то его курс может упасть и до нуля. Но для этого хотя бы несколько центробанков должны отважиться на очень рискованную валютную политику.

В российском Центральном банке заявили, что среди прочих вариантов рассматривают роль криптовалюты, как инструмент инвестирования, но опасаются «эффекта виагры».