ЦСР выступил против повышения основных налогов в ближайшие годы

Президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Кадочников высказался против повышения ставок основных налогов в ближайшие годы. Об этом он сказал в ходе Гайдаровского форума — 2018, организованного РАНХиГС

«Когда рост только-только начинает пробиваться, мы считаем, что нецелесообразно двигать ставки основных налогов, то есть налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль. Лучше если мы эти ближайшие годы, пока не выйдем на новое качество роста, не выйдем на уверенные более высокие темпы роста, основные налоги лучше не трогать», — сказал он.