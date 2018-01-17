Ещё
ЦБ не согласен менять таргет по инфляции, заявила Набиуллина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ не согласен менять таргет по инфляции, заявила Набиуллина 

РИА Новости 17 января 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Банк России считает правильным уровень цели по инфляции в 4%, не согласен с предложениями поменять таргет, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме.
"Предлагали нам поменять цель по инфляции — сделать 2%, как в развитых странах. Мы не согласны с этим. Мы считаем, что для российской экономики, которая собирается диверсифицироваться, которая собирается проходить через структурные изменения… 4% — это правильный уровень цели", — сказала она.
"Ни в коем случае, даже желая лучшего, нельзя менять цель, потому что благо низкой инфляции — это ее предсказуемость и то, что бизнес, люди начнут доверять, что инфляция будет на этом уровне", — добавила она.
По словам главы регулятора, политика ЦБ направлена на поддержание инфляции вблизи 4% и на минимизацию отклонения от 4% как вверх, так и вниз.
"К сожалению колебания эти есть, мы вынуждены это признать. И по нашим оценкам, в среднесрочной перспективе у инфляции больше рисков отклониться вверх от 4%, чем вниз", — сообщила Набиуллина.
Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума «Россия и мир: цели и ценности» выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
РИА Новости: последние новости
Шувалов: в правительстве не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста Медведев подписал постановление о присвоении статуса ТОР еще 19 городам Выборы президента выведут инвесторов из режима ожидания
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки57
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина83
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»367
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение