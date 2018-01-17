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Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов
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Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов 

Банки.ру 17 января 2018
Курс самой популярной криптовалюты — биткоина опустился во время торгов в среду ниже психологически важной отметки в 10 тыс. долларов.
Согласно данным Coindesk.com, за биткоин на минимуме (около 15:00 мск) предлагали 9 тыс. 958,31 доллара.
Между тем, по данным сайта Coinmarketcap.com, по состоянию на 16:20 мск падение несколько замедлилось, до 10 тыс. 423,1 доллара (-13,87%).
При этом уровень капитализации бикоина был равен 175 млрд долларов.
Впервые курс биткоина перевалил за 10 тыс. долларов 28 ноября 2017 и продолжил стремительный рост до 17 декабря, когда взял новый рубеж в 20 тыс. долларов, после чего стал постепенно падать.
Отметим, что курсы основных криптовалют продолжают вторые сутки резко снижаться. Падение составляет в среднем 15—25%.
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