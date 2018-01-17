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Минфин заявил, что не допустит резкого укрепления рубля
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Минфин заявил, что не допустит резкого укрепления рубля 

Rambler News Service 17 января 2018
Министерство финансов не допустит резкого укрепления рубля, этому будет способствовать применение бюджетного правила. Об этом сказал глава ведомства Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума — 2018, организованного РАНХиГС.
«В текущем году действие бюджетного правила позволит нам не только сгладить курс, потому что цены на нефть выросли, курс у нас немного укрепился, это правда. Но мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках того же самого бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу, потому что если мы спросим у наших отраслевых бизнесменов, они скажут: «Нам укрепление курса в некоторых отраслях смерти подобно. Потому что сразу приходят импортные товары, мы становимся неконкурентоспособными и так далее»», — сказал он.
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