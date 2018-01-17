Минфин заявил, что не допустит резкого укрепления рубля

«В текущем году действие бюджетного правила позволит нам не только сгладить курс, потому что цены на нефть выросли, курс у нас немного укрепился, это правда. Но мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках того же самого бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу, потому что если мы спросим у наших отраслевых бизнесменов, они скажут: «Нам укрепление курса в некоторых отраслях смерти подобно. Потому что сразу приходят импортные товары, мы становимся неконкурентоспособными и так далее»», — сказал он.